Nächste Quali-Gegner stehen fest: Frankfurt bei Weiterkommen gegen RC Straßburg oder Lok Plowdiw

Die möglichen Gegner stehen fest. Eintracht Frankfurt würde in der letzten Runde der Europa-League -Qualifikation entweder auf den französischen Vertreter Racing Straßburg oder Lokomotive Plowdiw aus Bulgarien treffen. Dies ergab die Auslosung der Playoffs am Montag in Nyon. Am 22. und 29. August wird die letzte Quali-Runde dann ausgetragen - danach stehen auch die letzten Teilnehmer für das internationale Geschäft fest.

Bevor die Eintracht die letzte Hürde aber in Angriff nehmen kann, muss der Bundesligist zunächst am 8. und 15. August die dritte Quali-Runde gegen den FC Vaduz überstehen. Das Team von Trainer Adi Hütter tritt an diesem Donnerstag zunächst in Liechtenstein an. In den Playoffs dürfte Frankfurt erneut zunächst auswärts und im Rückspiel vor eigenem Publikum spielen.