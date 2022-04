"Wir werden mehr als 3000 sein": Frankfurt-Boss Peter Fischer erwartet Eintracht-Party in London

Eintracht Frankfurts Vereinspräsident Peter Fischer will sich nach dem Partytag von Barcelona auch in London ordentlich bemerkbar machen. Vor dem Europa-League-Halbfinale bei West Ham United am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) kündigte Fischer nach übereinstimmenden Berichten an: "Das lasse ich mir nicht nehmen, egal wo wir in Europa spielen. Ich weiß zwar noch nicht, an welchem Platz – es gibt ja einige in London. Warum nicht vorm Buckingham Palast? Da ist momentan nicht viel los."

Anzeige