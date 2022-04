Bericht: Newcastle United an Frankfurt-Verteidiger Evan N'Dicka interessiert – Letzte Chance für Ablöse

Im Sommer 2018 hat sich Eintracht Frankfurt für 5,5 Millionen Euro die Dienste von Evan N'Dicka gesichert. Der Innenverteidiger wechselte damals vom französischen Klub AJ Auxerre zum Europa-League-Halbfinalisten und stieg auf Anhieb zum Stammspieler auf. Insgesamt kam der 22-jährige Franzose bereits in 134 Pflichtspielen für die Eintracht zum Einsatz und erzielte dabei zehn Tore und gab neun Vorlagen.

Inzwischen ist N'Dickas Marktwert laut transfermarkt.de von mickrigen 400.000 Euro im Jahr 2018 auf satte 28 Millionen Euro angestiegen, was ihn aktuell zum wertvollsten Spieler der Frankfurter macht. Vor allem in dieser Saison hat der gebürtige Pariser nochmals einen großen Schritt nach vorne gemacht, ist mit vier Treffern in der aktuellen Saison sogar einer der torgefährlichsten Verteidiger der Bundesliga. Das weckt natürlich das Interesse anderer Vereine.