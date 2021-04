Nach verhinderten Fan-Krawallen: Frankfurt-Profi Hinteregger mit irritierenden Aussagen

Am Rande des Bundesliga-Spiels zwischen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt (3:1) kam es zu einer unliebsamen Begegnung von Fangruppen beider Lager. Eine Auseinandersetzung konnte verhindert werden, weil die Polizei nach eigenen Angaben im Vorfeld über das Treffen der Parteien informiert gewesen war. Angesprochen auf die Nebengeräusche der Partie äußerte sich Frankfurt-Verteidiger Martin Hinteregger gegenüber dem ZDF zu den Vorfällen – und irritierte mit seinen Aussagen. "Die haben sich wahrscheinlich ausgeredet und haben sich halt mal ein bisschen gekloppt. Dafür, dass jetzt solange kein Fußball war und die Möglichkeit nicht oft da war", so der 28-Jährige. "Aber wenn es beide gewollt haben, ist es ja ok."

