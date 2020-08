Eintracht Frankfurt plant Fan-Rückkehr zum Bundesliga-Start - Klub soll Gespräche mit Behörden führen

Anzeige

Dass der Bundesliga-Start nicht überall vor leeren Rängen ausgetragen wird, hatten die Berliner Klubs Hertha BSC und Union sowie RB Leipzig bereits vorangetrieben. Nun folgt mit Eintracht Frankfurt wohl noch ein weiterer Erstligist mit einem Plan zur frühzeitigen Fan-Rückkehr in die Stadien. Dabei hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten am vergangenen Donnerstag eigentlich ausgeschlossen, dass Zuschauer vor Ende Oktober wieder zugelassen werden. Doch da die Entscheidung letztlich auf regionaler Ebene entschieden wird, ist eine teilweise Zulassung von Fans keineswegs ausgeschlossen - genau das will der hessische Klub laut einem Bericht der Bild nun erreichen.

Demnach habe die SGE ein entsprechendes Konzept bereits "seit Wochen" fertig. Auf 35 Seiten sei dort auch eine Rückkehr von Zuschauern im Deutsche Bank Park vorgesehen. Auch Fan-Vertrete sind schon kontaktiert worden. In der Arena, die in der Bundesliga eine Kapazität von 51.500 Plätzen hat, sollen bis zu 20.000 Fans zugelassen werden. Laut Bild seien auch schon bei 15.000 Zuschauern die Kosten gedeckt. Selbst eine Teilzulassung von nur 10.000 Anhängern soll die Eintracht noch mittragen wollen.

Nachdem sich die Gespräche zwischen dem Verein und dem zuständigen Gesundheitsamt zuletzt noch schwierig gestaltet haben, gab es am Montag offenbar einen Durchbruch. Auf Nachfrage des Blattes haben die Frankfurter bestätigt, noch in dieser Woche Gespräche mit den Behörden führen zu können. Zuletzt hatte die Eintracht ein Testspiel beim holländischen Top-Klub Ajax Amsterdam (1:2) vor 9000 Zuschauern ausgetragen. In diesem Zuge habe der Klub auch den Austausch gesucht, um sich auf eine mögliche Teil-Rückkehr von Fans in Frankfurt vorzubereiten.