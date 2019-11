Trotz Sperre: "Beträchtliche Zahl" von Frankfurt-Fans bei Europa-League-Spiel in London erwartet

Trotz des Ausschlusses der Fans von Eintracht Frankfurt beim Auswärtsspiel der Europa League am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL und DAZN) beim FC Arsenal wird eine "beträchtliche Zahl" hessischer Anhänger ohne Tickets in London erwartet. Deshalb werde der Kartenverkauf nach Absprache mit der Polizei von Arsenal begrenzt, hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung des englischen Premier-League-Clubs.