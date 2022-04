Camp Nou erobert: Frankfurt-Stars und Fans feiern Mega-Party - Final-Schwur nach Sieg in Barcelona

Am Ende waren es insgesamt rund 101 Minuten. Doch auch nachdem die Profis von Eintracht Frankfurt im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League beim FC Barcelona die fast schon epische Nachspielzeit überstanden hatten, war von Kräfteverschleiß kaum etwas zu spüren. Die Mannschaft, Trainer Oliver Glasner und der gesamte Staff bauten sich vor den mitgereisten Fans auf und starteten einen Party, die in der katalanischen Metropole so wohl schon lange kein Gäste-Team mehr gefeiert hatte. Minutenlang wurde gejubelt, getanzt und gebrüllt. Spätestens jetzt bestand kein Zweifel mehr: Die Eintracht hatte das Camp Nou erobert. Die Spieler auf dem Platz, die rund 30.000 Anhänger auf den Rängen.

Mit einem breiten Lächeln und auf der Suche nach der passenden Beschreibung für das gerade Erlebte, meinte Torhüter Kevin Trapp am RTL-Mikrofon: "Ich glaube, dafür gibt es kein Wort. Wenn man ehrlich ist, hat das niemand erwartet. Man hat gedacht, Barcelona schießt uns aus dem Stadion." Es kam anders. Nach 67 Minuten hatten Doppelpacker Filip Kostic (4., Foulelfmeter und 67.) und Rafael Borré (36.) für eine 3:0-Führung gesorgt - erst in der Nachspielzeit kamen die Gastgeber noch einmal heran. Sergio Busquets (90.+1) und Memphis Depay (90.+11) stellten den Endstand her. Nach dem 1:1 aus dem Hinspiel war klar: Die Eintracht steht zum zweiten Mal nach 2019 in der Vorschlussrunde der Europa League.