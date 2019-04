Kurioser Protest: Frankfurt-Fans werfen Ostereier aufs Spielfeld - So reagiert das Netz

Alles war angerichtet für das Spiel am Ostermontag zwischen dem VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt. Doch die Frankfurt-Fans sorgten für eine kuriose Spielverzögerung, indem sie unzählige bunte Ostereier auf das Spielfeld warfen. Ein klarer Prostest gegen die bei den Anhängern so unbeliebten Montagsspiele. Spieler, Balljungen und auch Schiedsrichter Marco Fritz beteiligten sich an der "Oster-Aufräumaktion" unweit des Wolfsburger Strafraums. Die Folge: Das Spiel verzögerte sich um ca. drei Minuten.