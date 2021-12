Genehmigung vom Gesundheitsamt: Eintracht Frankfurt gegen Leverkusen und Mainz vor 15.000 Fans

Eintracht Frankfurt darf seine letzten beide Heimspiele in diesem Jahr vor jeweils 15.000 Zuschauern austragen. Das Gesundheitsamt Frankfurt hat einem entsprechenden Antrag des hessischen Bundesligisten für die Partie gegen Bayer Leverkusen am 12. Dezember und das Rhein-Main-Derby gegen den FSV Mainz 05 am 18. Dezember stattgegeben, teilte der Verein am Montag mit.

Insgesamt ist die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner vor Weihnachten noch vier Mal gefordert: Am Donnerstag ist die Eintracht am letzten Europa-League-Spieltag bei Fenerbahce Istanbul zu Gast und kann den Gruppensieg schon mit einem Remis perfekt machen. Am Sonntag geht es dann gegen Leverkusen. Am Wochenende darauf reist die SGE zu Borussia Mönchengladbach, bevor am 18. Dezember das letzte Spiel des Jahres gegen Mainz 05 auf dem Programm steht.