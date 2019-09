Dämpfer zum Europa-League-Auftakt: Eintracht Frankfurt unterliegt abgezocktem FC Arsenal

Eintracht Frankfurt ist mit einem Dämpfer in die neue Europa-League-Saison gestartet. Gegen den Premier-League-Klub FC Arsenal verlor das Team von Trainer Adi Hütter mit 0:3. Am Ende lag es auch an der mangelnden Chancenverwertung der Hausherren. Die Gäste aus London waren vor dem Tor cleverer als der Bundesligist.

In der ersten Halbzeit zeigten beide Teams munteren Offensivfußball. Von Beginn an machte Eintracht den gefährlicheren Eindruck. Bis zum entscheidenen Torabschluss kombinierten sich die SGE-Spieler gut durch die Arsenal-Abwehr. Doch im Abschluss agierten die Frankfurter zu fahrig. Immer wieder liefen die Sturmreihen beider Teams die Defensiven mit viel Tempo an. Doch Frankfurt ließ im Umschaltspiel auf die Defensive zu große Lücken. Arsenal nutzte schließlich einen Konter durch Joe Willock (37. Minute) zur 1:0-Führung. Der Schuss des Briten wurde vom Frankfurter David Abraham noch unhaltbar für SGE-Keeper Kevin Trapp abgefälscht. Somit ging es mit der knappen Arsenal-Führung in die Halbzeit.

Xhaka ans Gebälk - Saka und Aubameyang erhöhen

In der zweiten Halbzeit zunächst ein ähnliches Bild. Die SGE begann nach Wiederanpfiff wieder forsch und arbeitete sich ein ums andere Mal in den Strafraum der Londoner und kam gefährlich zum Abschluss. Doch Torwart Emiliano Martinez war hellwach und vereitelte einige Chancen der Eintracht. In der 56. Minute hatten die Frankfurter dann selbst Glück. Ex-Gladbach-Star Granit Xhaka traf nach einem Freistoß nur den Querbalken. Knappe zehn Minuten später rettete Trapp stark gegen Willock. In der Schlussphase der Partie sah dann noch Dominik Kohr Gelb-Rot (78.). Danach war die Moral der Frankfurter gebrochen - Bukayo Saka sorgte mit seinem Treffer in der 85. Minute für die Entscheidung. Ex-BVB-Star Pierre-Emerick Aubameyang setzte mit seinem Treffer den Schlusspunkt zum 3:0. Das Ergebnis fiel am Ende jedoch zu hoch aus.

