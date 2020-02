Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg live im TV und im Online-Stream sehen

An jenen Sonntag im April vergangenen Jahres hat Martin Schmidt gute Erinnerungen. Auch wenn es sich damals um einen nach eigener Aussage "Kaltstart" mit dem FC Augsburg handelte. Der Schweizer trat zum 29. Spieltag seinen neuen Posten bei den abstiegsbedrohten Fuggerstädtern an - und holte am 14. April bei Eintracht Frankfurt gleich seinen Debüterfolg. Das 3:1 sei "für alle überraschend" gewesen, erzählte Schmidt, "für mich auch".

Auf den Schweizer und seine Augsburger wartet nun am Freitag (20.30 Uhr/Hier im SPORTBUZZER-Liveticker verfolgen!) wieder ein Gastspiel bei den Hessen. In der Tabelle liegt der FCA als Tabellenzehnter sogar einen Punkt vor der Eintracht. "Das wird eine Riesenaufgabe für uns", sagte Schmidt, "sie haben jetzt ihre Hochform." Niemand würde dem 52-Jährigen widersprechen. Die Frankfurter sind seit der Winterpause ungeschlagen und gewannen drei ihrer vier Pflichtspiele. Am Dienstag sammelten sie dabei mit einem Sieg im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen RB Leipzig sogar weiteres Selbstvertrauen. Ein "guter Formtest für die nächste Wochen" werde diese Partie, befand Schmidt. "Es ist ein Spiel, in dem wir etwas holen sollten und müssten."