Was für eine Woche für beide Vereine! Beim FC Augsburg bebte es nach dem 0:4 gegen 1899 Hoffenheim, Trainer Manuel Baum und sein Assistent Jens Lehmann mussten gehen. Eintracht Frankfurt erkämpfte sich beim 2:4 im Europa-League-Achtelfinale bei Benfica Lissabon in Unterzahl noch eine Chance für das Rückspiel am Gründonnerstag. In der Partie Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg am Sonntag (18 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) können die Hessen nach ihrer ersten Pflichtspiel-Niederlage in 2019 wenigstens in der Bundesliga weiter auf Kurs bleiben. Borussia Mönchengladbach hat am Samstag mit dem 1:0-Erfolg bei Hannover 96 den Druck im Kampf um Platz vier auf die SGE erhöht.

Mit Martin Schmidt meldet sich nach 14 Monaten Pause ein Trainer zurück, der vor allem in Mainz Spuren in der Fußball-Bundesliga hinterließ. Der 52-jährige Schweizer führte die Rheinhessen 2016 zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte in eine Gruppenphase des Europapokals. Auch beim VfL Wolfsburg war Schmidt tätig. Nun folgt er beim FCA auf Manuel Baum und die Vorfreude auf das Comeback ist ihm anzumerken. ,,Ich mache wieder das, was ich im Leben am besten kann", sagte Schmidt bei seiner Vorstellung im Keller des Augsburger Stadions, ,,ey, geil, da ist es wieder, das Feeling, Fußballschuhe, Rasen, Spieler, die schnauben." Motivation, Freude, Begeisterung, dafür stand Schmidt in Mainz und dies will er auch in Augsburg vorleben. Und das direkt beim schweren Auswärtsgang nach Frankfurt.

Dieser erscheint nur auf den ersten Blick schwer. Denn noch nie blieb der FC Augsburg in Frankfurt ohne Tor. Die Bilanz ist mit zwei Siegen, zwei Niederlagen und zwei Eintracht-Siegen für die bayerischen Schwaben komplett ausgeglichen. Frankfurt konnte noch nie beide Saisonspiele gegen die Fuggerstädter gewinnen. Im Hinspiel gab es ein 3:1 für die Hessen. Martin Hinteregger (,,Ich kann nichts Positives über den Trainer sagen"), im Winter in Augsburg suspendiert und seitdem im Dress der ,,Adler", spielte da noch auf der Gegenseite.

Wie sehe ich das Spiel Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg am Sonntag ab 18 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf den Optionskanälen Sky Bundesliga 1 und HD. Reporter ist Marcus Lindemann.

Wird die Partie Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg live im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Bilder der Partie Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg gibt es am Sonntag im Free-TV erst ab 21.45 Uhr in den Regionalprogrammen der ARD. Der Streamingdienst DAZN bietet seinen Abonnenten 40 Minuten nach Abpfiff eine längere Zusammenfassung an.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man bei iTunes und im Google Play Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Sonntag einen Liveticker zum Spiel Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 17.45 Uhr.

