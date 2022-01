Eintracht Frankfurt strauchelt beim FC Augsburg - Trapp-Vertreter Ramaj verspekuliert sich bei Gegentor

Nach den bärenstarken Leistungen zum Ende der Hinrunde kommt Eintracht Frankfurt in der zweiten Saisonhälfte weiter nicht recht in Schwung. Gut eine Woche nach dem 2:3 gegen Borussia Dortmund mussten sich die Hessen am Sonntagnachmittag mit einem 1:1 (1:1) beim Abstiegskandidaten FC Augsburg begnügen und verpassten es, ihr Position im Kampf um eine Europapokal-Teilnahme zu verbessern. Der FCA, der nur eines seiner vergangenen sieben Bundesliga-Spiele gewann, steckt derweil im Tabellenkeller fest. Immerhin gab die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl den Relegationsplatz an den VfB Stuttgart ab. Anzeige

In einer über weite Strecken eher mittelmäßigen Partie ging Frankfurt unter Mithilfe der Platzherren in Führung. Ein schwacher Pass von U21-Europameister Niklas Dorsch landete bei Jesper Lindström, über Rafael Borré kam der Ball schließlich zu Daichi Kamada, der Abschlussstärke bewies und das 1:0 für die Eintracht erzielte (22.). Knapp sieben Minuten später wäre Lindström beinahe der zweite SGE-Treffer gelungen - der Schuss des Dänen klatschte jedoch an den Pfosten des Augsburger Tores. Stattdessen schlug Augsburg, wo Rekordeinkauf Ricardo Pepi erstmals in der Startelf stand, zurück.