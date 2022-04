Trotz Freiburg-Pleite: Wie Eintracht-Trainer Glasner sein Team vor dem Duell mit Barcelona starkredet 

Oliver Glasner schien einen nahezu perfekten Sonntagnachmittag verlebt zu haben - wenn nur nicht das gewesen wäre, worauf es am Ende ankommt: Das Resultat. "Das Ergebnis tut weh. Vom Auftritt her habe ich vieles gesehen, was absolut in Ordnung war", sagte der Trainer von Eintracht Frankfurt nach dem 1:2 (0:1) gegen den SC Freiburg am DAZN-Mikrofon: "Das ist eine sehr, sehr bittere Niederlage." Zuvor hatte der Österreicher aufgelistet, was ihm alles am Auftritt seiner Mannschaft gefallen hatte. Es wirkte beinahe so, als wolle er das Team mit Blick auf das Viertelfinal-Rückspiel der Europa League am kommenden Donnerstag beim FC Barcelona noch einmal mächtig starkreden.

Anzeige