Eintracht Frankfurt scheitert an Herkulesaufgabe: Europa-League-Aus in Basel besiegelt

Eintracht Frankfurt ist die für den Einzug ins Finalturnier der Europa League benötigte Aufholjagd nicht geglückt. Nach der 0:3-Heimpleite im Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Basel mussten sich die Hessen im zweiten Duell beim Schweizer Erstligisten mit 0:1 (0:0) geschlagen geben und die Segel streichen. Basel, für das Fabian Frei kurz vor dem Ende das Siegtor erzielte (88.), trifft im Viertelfinale am kommenden Dienstag in Gelsenkirchen nun auf Schachtjor Donezk. Die Ukrainer hatten sich am Mittwochabend gegen den VfL Wolfsburg durchgesetzt .

Die Eintracht ging ihre Herkulesaufgabe am Donnerstagabend im St. Jakob Park schwungvoll an und versuchte, den Rückstand mit großem Engagement wettzumachen. Doch wirklich gefährlich oder gar dauerhaft dominant war das Team von Trainer Adi Hütter im ersten Durchgang nicht. Die beste Möglichkeit für den Vorjahres-Halbfinalisten in den ersten 45 Minuten hatte noch Martin Hinteregger. Doch der Kopfball des Innenverteidigers strich am Ziel vorbei (19.). Basel agierte zwar oft abwartend, suchte aber dennoch seine Chance. Vor allem Arthur Cabral sorgte wiederholt für Unruhe in der Frankfurter Defensive und scheiterte in der 27. Minute aus aussichtsreicher Position an SGE-Schlussmann Kevin Trapp.