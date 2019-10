Kooperation mit Sky: Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und FC Bayern läuft im Free-TV

Die Bundesliga kehrt ins Free-TV zurück - zumindest für ein weiteres Spiel. Wie sowohl das ZDF als auch Sky am Freitagnachmittag bestätigten, wird das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München am 10. Spieltag live im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Darüber hinaus wird Sky-Experte Dietmar Hamann dem ZDF am 2. November (15.30 Uhr) als Gesprächsgast zur Verfügung stehen.