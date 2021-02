Frankfurt-Legende Fjörtoft über das Bayern-Duell, den Jovic-Transfer und seinen Champions-League-"Traum"

Er weiß, wie man gegen die Bayern gewinnt: Jan Aage Fjörtoft, der ehemalige Top-Stürmer von Eintracht Frankfurt, erzielte im Hinspiel der Saison 2000/01 sogar das Siegtor per wunderschönem Lupfer aus dem Lauf beim FC Bayern (2:1). Jetzt sollen es seine Nachfolger richten: Die Eintracht ist in der Liga aktuell das Team der Stunde, belegt mit 39 Punkten nach 21 Spieltagen Platz vier hinter Wolfsburg, das am Freitag gegen Bielefeld gewann, und ist auf Champions-League-Kurs. Nun empfängt die SGE den FCB am Samstag (15.30 Uhr/Sky), Im Interview mit dem SPORTBUZZER spricht Jan Aage Fjörtoft über das Spiel gegen den Rekordmeister, die Wichtigkeit des Leih-Transfers von Luka Jovic und seinen Traum von der Königsklasse.

Anzeige