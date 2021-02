Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München live im TV und Online-Stream sehen

Der FC Bayern wankte, aber er fiel nicht. Der Spitzenreiter der Bundesliga stand gegen Kellerkind Arminia Bielefeld kurz vor einer Niederlage, rettete sich am Ende aber doch noch zu einem Remis (3:3). An der Tabellenkonstellation änderte das nicht viel, der Abstand zu den Verfolgern verringerte sich jedoch. Einer der Bayern-Jäger ist nach einem starken Jahresstart plötzlich auch Eintracht Frankfurt, bei denen die Münchener am Samstag gefordert sind (15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). Die Hessen sind durch ihren Lauf von zehn Bundesliga-Partien ohne Pleite auf Platz drei geklettert, in 2021 ist die SGE in der Liga noch ohne Niederlage.

