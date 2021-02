Tormaschinen-Duell in der Analyse: So wichtig sind Silva und Lewandowski für Frankfurt und Bayern

An Toren sollte es diesem Spiel nicht mangeln – es sind Experten am Werk. Die Partie an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) zwischen Champions-League-Aspirant Eintracht Frankfurt und Rekordmeister Bayern München ist nicht nur das Topspiel des 22. Spieltags der Bundesliga, sondern auch das Duell der beiden besten Ballermänner der Liga: Bayerns Robert Lewandowski (32) und Frankfurts André Silva (25). Mit 25 Treffern in 20 Ligaspielen und Platz eins in der Torjägerliste ist Lewandowski auch in dieser Saison das Maß aller Dinge. Anzeige

"Ich glaube, dass Lewandowski der beste Stürmer der Welt ist. Der ist seit Jahren beständig. Die anderen können sich an ihm messen", sagte Frankfurt-Legende Jan-Aage Fjörtoft (54) dem SPORTBUZZER. "Ich würde sogar sagen, dass Lewandowski der weltbeste Stürmer seit Marco van Basten ist."

Lewandowski trifft im Schnitt mit jedem dritten Torschuss

Silva folgt dem Weltfußballer auf Platz zwei der Rangliste mit 18 Treffern in ebenfalls 20 Spielen. Fjörtoft: "Was er in dieser Saison geleistet hat, ist sensationell und freut mich." So weit wie Lewandowski "ist Silva noch nicht", so der Norweger weiter. Ein Blick auf die Zahlen zeigt aber, dass der Portugiese nicht weit weg vom Topstürmer der Bayern und in einigen Bereichen sogar besser ist. Silva nutzt fast 79 Prozent seiner Großchancen, Lewandowski kommt "nur" auf 71 Prozent. "Sie haben mit ihm einen, der die Bälle im Zentrum verwerten kann", lobt auch Bayern-Trainer Hansi Flick.

Der Frankfurt-Stürmer erzielte für sein Team in dieser Saison schon sechsmal das wichtige 1:0 – das ist der Spitzenwert der Liga. Dazu bestritt Silva mehr Zweikämpfe (450 zu 397) und gewinnt mit 48 Prozent etwas mehr als Lewandowski (45 Prozent). Für ihre Treffer haben die Torjäger allerdings dieselbe Vorliebe: Sie treffen beide meist mit ihrem rechten Fuß. Lewandowski erzielte so 18 seiner 25 Tore, Silva elf der 18. Beide trafen dreimal mit dem linken Fuß, Lewandowski viermal per Kopf, Silva dreimal. Lewandowski traf bisher im Schnitt mit jedem dritten Torschuss, Silva brauchte vier Versuche.



Fjörtoft: "Bei Frankfurt braucht man unbedingt Tore von Silva"

Ein Vergleich zwischen den beiden Topstürmern findet Fjörtoft aber "unfair, weil man keinen Stürmer auf der ganzen Welt mit Lewandowski vergleichen kann. Das ist kein direktes Duell“, so der Norweger. "Silva ist ein sehr intelligenter Stürmer, der das Spiel gut analysieren kann. Das gehört dazu, um ein guter Goalgetter und Mannschaftsspieler zu sein." Dass Lewandowski genau das ist, beweist er seit Jahren. In dieser Saison könnte er den Fabelrekord von Gerd Müller (40 Tore) aus der Saison 1971/1972 tatsächlich knacken: Mit 22 Treffern stellte Lewandowski einen Hinrundenrekord auf, hat jetzt schon deutlich mehr als die halbe Tormiete auf dem Konto.

Zahlen, von denen Silva im Moment nur träumen kann. Aber wie wichtig der Stürmer für seinen Klub ist, zeigt dieser Wert: Der Portugiese schoss 42 Prozent der Eintracht-Tore (18 von 43), nur Wolfsburgs Wout Weghorst hat für den VfL noch einen höheren Anteil an Treffern erzielt. "Bei Frankfurt braucht man unbedingt Tore von Silva. Bei den Bayern verteilen sie sich ja auch", sagt Fjörtoft. Und das fällt auch außerhalb von Frankfurt auf. "Natürlich steht Silva auf der Liste von anderen Vereinen in ganz Europa. Sonst hätten die Scouts ihre Arbeit nicht gemacht", sagt Fjörtoft. Aber das ist Zukunftsmusik – in der Gegenwart muss Frankfurt-Trainer Adi Hütter erst mal um den Einsatz seines Topstürmers zittern.