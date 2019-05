Europa League im Liveticker: Eintracht Frankfurt beim FC Chelsea gefordert

Die Europa-League-Festspiele von Eintracht Frankfurt gehen mit einer Mission possible in London weiter. "Wir haben uns absolut toll verkauft. Es war ein Achtungserfolg gegen eine Spitzenmannschaft", befand Cheftrainer Adi Hütter nach dem 1:1 (1:1) am Donnerstagabend (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) gegen den englischen Premier-League-Klub FC Chelsea stolz. "Alle Möglichkeiten sind für das Rückspiel offen, auch wenn Chelsea Favorit bleibt und die Trümpfe in der Hand hat."

Schließlich hat der DFB-Pokalsieger auf seiner fabelhaften Euro-Tour mit Siegen bei Olympique Marseille, Lazio Rom und Inter Mailand gezeigt, dass er auch auswärts Fußball-Topclubs zu Fall bringen kann. "Wir haben auch nach dem 0:0 zu Hause gegen Inter nicht geglaubt, gewinnen zu können", sagte Hütter. Deshalb müsse man mit ähnlichem Selbstvertrauen und Mut nach London fahren, um "wirklich den ganz großen Schritt" ins Finale am 29. Mai in Baku machen zu können.