Europa-League-Halbfinale zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Chelsea bereits ausverkauft

Für das Halbfinal-Hinspiel von Eintracht Frankfurt in der Europa League gegen den FC Chelsea gibt es keine Tickets mehr. Die Heimpartie des DFB-Pokalsiegers am 2. Mai ist ausverkauft, teilte der Verein am Freitag mit. Alle Blind-Date-Pässe, die für die komplette K.o.-Phase von der Zwischenrunde bis zum Halbfinale angeboten wurden, seien vergriffen. Für das Rückspiel am 9. Mai in London erhält der Bundesligist lediglich 2000 Eintrittskarten.