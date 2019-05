Eintracht Frankfurt steht zum ersten Mal seit 39 Jahren wieder in einem Europapokal-Halbfinale. In der Partie Eintracht Frankfurt gegen FC Chelsea am Donnerstag (21 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) gilt es für die ,,Adler", wie im Achtelfinale gegen Inter Mailand (0:0) vor heimischer Kulisse vorzulegen. An der Unterstützung der Fans in der Commerzbank Arena wird es nicht liegen, keine Anhängerschaft zelebriert diesen Wettbewerb Europa League so wie dies der SGE.

Die ,,Büffelherde" steht Eintracht-Coach Adi Hütter (49) im Spiel gegen die Blues allerdings nur stark ausgedünnt zur Verfügung. Ante Rebic ist nach seiner Gelben Karte gegen Benfica Lissabon (2:0) gesperrt, Sebastien Haller laboriert an einer hartnäckigen Bauchmuskelverletzung. Bleibt Luka Jovic, der achtmalige Torschütze in der Europa League ist gegen die Londoner gefordert. ,,„Wichtig ist, dass wir dieses Spiel auch genießen. Wir spielen ein Halbfinale im Europapokal. Gegen einen solch großen Verein. Das ist etwas Besonderes", sagte Adi Hütter bei der Pressekonferenz zum Spiel am Mittwoch, ,,mit Sebastien Haller und Ante Rebic fallen zwei Top-Stürmer aus und wir werden andere Lösungen finden müssen." Eine davon könnte Goncalo Paciencia in der Startaufstellung sein. Der Portugiese traf im Viertelfinale bei Benfica Lissabon zum so wichtigen 2:4 aus Eintracht-Sicht.

Obwohl den Frankfurtern in den letzten Bundesliga-Spielen beim VfL Wolfsburg (1:1) und gegen Hertha BSC (0:0) ein bisschen die geistige Frische gefehlt hat, glaubt Mijat Gacinovic an den nächsten Coup der Hessen. „Wir werden nicht müde sein. Müdigkeit spielt sich im Kopf ab. Und gegen einen solchen Gegner, im Halbfinale der Europa League, muss man einfach motiviert und frisch sein", sagte der Serbe am Mittwoch in Frankfurt. Der FC Chelsea traf am Mittwoch mit Verspätung in Frankfurt ein. Für Coach Maurizio Sarri kein Problem: ,,Das ist kein Problem für uns, ein Problem ist es, dass wir nur zwei Innenverteidiger zur Verfügung haben." Der italienische Coach der Blues muss auf den deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger verzichten, der drei Monate ausfallen wird. ,,Wir müssen Geduld bewahren", sagte Sarri.

Wie sehe ich das Spiel Eintracht Frankfurt gegen FC Chelsea live im TV?

RTL zeigt die Partie Eintracht Frankfurt gegen FC Chelsea am Donnerstag ab 21 Uhr live im Free-TV. Reporter ist Marco Hagemann. Als Co-Kommentator dabei: Steffen Freund. Moderation: Laura Wontorra. Experte in der Commerzbank Arena: Roman Weidenfeller. Der Streamingdienst DAZN zeigt Eintracht Frankfurt gegen FC Chelsea ebenfalls live und mit Lukas Schönmüller als Kommentator und Jonas Hummels als Experte. Ein Abo ist erforderlich. Der Streamingdienst kostet 9,99 Euro im Monat.

Gibt es Eintracht Frankfurt gegen FC Chelsea auch live im meiner Sportsbar?

Ja, diese Möglichkeit gibt es! Dank einer Kooperation der beiden Rechte-Inhaber Sky und DAZN dürfen alle Lokale, die deutschlandweit als „Sky Sportsbar“ lizenziert sind, dieses Spiel live zeigen. Bars und Kneipen außerhalb Hessens, die die Eintracht-Spiele live zeigen, gibt es u. a. in Berlin, Erfurt, Düsseldorf, Hamburg, Köln und München.

Gibt es einen Live-Stream? .

Ja! RTL bietet die Partie Eintracht Frankfurt gegen FC Chelsea im Livestream-Angebot von TVnow. Dieses ist nicht kostenlos nutzbar, sondern kostet nach Ablauf einer 30-tägigen Testphase monatlich 4,99 Euro.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Ja! Wer noch kein DAZN-Kunde ist, kann Eintracht Frankfurt gegen FC Chelsea tatsächlich kostenlos im Live-Stream verfolgen. Neukunden erhalten einen Freimonat. Wer diese Abo-Bindung nicht eingehen will, dem bietet das Internet natürlich Alternativen, um das Spiel im kostenlosen Live-Stream zu sehen. Allerdings bewegt man sich juristisch in einer Grauzone. Wer Sport illegal streamt, kann sich strafbar machen. Zudem muss man sich auf ausländische Kommentatoren, schlechtere Bild-Qualität, ständige Wettangebote und nervige Pop-ups einstellen.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Donnerstag einen Liveticker zum Spiel Eintracht Frankfurt gegen FC Chelsea an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.45 Uhr

