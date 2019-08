Eintracht Frankfurt schießt FC Vaduz ab: Einzug in Europa-League-Playoffs so gut wie sicher

"Die Nummer ist durch. Ich hatte schon nach einer Minute ein gutes Gefühl. Ich war mir sicher, die Jungs nehmen das an", sagte Frankfurt-Sportvorstand Fredi Bobic nach dem Spiel. Dominik Kohr freute sich über den Sieg: "Wir haben einfach gespielt und den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen. Wir haben die Dinger einfach gemacht heute und der Sieg ist in der Höhe verdient."

Frankfurt startet souverän gegen Vaduz

Noch ohne Neuverpflichtung Kevin Trapp setzte Coach Hütter auf eine Formation mit sechs Mittelfeldspielern und Paciencia als einziger Spitze. Rückkehrer Martin Hinteregger stand vor 5908 Zuschauern gleich wieder in der Startelf. Die Lücken boten sich der Eintracht dann schneller als gedacht: Schon nach weniger als einer Minute köpfte Hinteregger nach einer Ecke freistehend am Tor vorbei, die Unterlegenheit der Gastgeber war in allen Belangen deutlich zu sehen. Auch bei Torwart Benjamin Büchel, der einen flatternden 30-Meter-Fernschuss von Flügelflitzer Kostic trotz freier Sicht nicht entschärfen konnte.* „Das war ein Flatterball, aber es war ein beherzter Schuss“, kommentierte Sportdirektor Bruno Hübner. In der Folge boten sich erst recht Räume.*