Frankfurt-Legende Fjörtoft stärkt Hütter trotz Gladbach-Wirbel: "Man muss den Trainer verstehen"

Nach dem Sieben-Tore-Spektakel und einem riesigen Schritt in Richtung Champions League müsste bei Eintracht Frankfurt eigentlich allerbeste Stimmung herrschen. Doch auch das furiose 4:3 gegen den VfL Wolfsburg kam nicht ohne Nebengeräusche um die Zukunft von Chefcoach Adi Hütter aus. Der Österreicher hat zwar am Main einen Vertrag bis 2023, soll aber eine Ausstiegsklausel besitzen und wurde zuletzt vehement mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht. "Ich hoffe natürlich, dass Adi Hütter bleibt. Er ist ein super Trainer und Botschafter für die Eintracht. Die Entscheidungen, die er trifft, sind sensationell. Aber Angebote, Nachfragen und Klauseln sind ein Teil des Geschäfts", sagte der ehemalige Eintracht-Profi Jan Aage Fjörtoft bei "Sky 90"

Hütter will sein Ende Februar geäußertes klares Bekenntnis ("Ich bleibe!") trotz hervorragender sportlicher Perspektive derzeit nicht mehr in dieser Deutlichkeit wiederholen. "Man muss auch den Trainer verstehen. Es gibt viele Fragen und nicht so viele Antworten bei der Eintracht: Was passiert mit Bobic? Was passiert mit Silva? Bleibt Jovic? Muss Kostic verkauft werden?", sagte Fjörtoft, der eine wahrscheinliche Champions-League-Teilnahme der SGE als "super Herausforderung" für Hütter beschreibt. "In ein oder zwei Jahren würde er auch ein Angebot kriegen. Aber die Eintracht hat aktuell mehr Potenzial als Gladbach", so der Ex-Profi.