Mit der Partie Eintracht Frankfurt gegen FC Flora Tallinn am Donnerstag (20.30 Uhr) wollen die Hessen in der Europa-League-Qualifikation den nächsten Schritt machen. Das 2:1 aus dem Hinspiel vom vergangenen Donnerstag ist gut, ein Garantieschein ist es für die nächste Runde allerdings noch nicht.

Bei der Frankfurter Eintracht dreht sich das Personalkarussell weiter. Martin Hinteregger und Sebastian Rode, Leihspieler vom FC Augsburg und Borussia Dortmund, kehren an den Riederwald zurück. Ante Rebic hingegen, letztes noch verbliebenes Mitglied der ,,Büffelherde", die den Fans im letzten Jahr in der Europa League so viel Spaß gemacht hat, liebäugelt mit einem Wechsel zu Inter Mailand. Den Einsatz des kroatischen Vize-Weltmeisters ließ Eintracht-Coach Adi Hütter (49) am Mittwoch in der Pressekonferenz zum Spiel bis zum Schluss offen. ,,Er wird nur zum Einsatz kommen, wenn er sich fit fühlt", erklärte der Österreicher, ,,und das werden wir erst am Donnerstag wissen."