Dost trifft bei Debüt: Eintracht Frankfurt dreht Partie gegen Fortuna Düsseldorf ohne Rebic

Es dauerte gerade mal 12 Minuten, bis Bas Dost seinen ersten Treffer für Eintracht Frankfurt erzielte. Zur Halbzeit für den blassen Dejan Joveljic eingewechselt, traf der Niederländer bei seinem Debüt am Sonntag vor 49.800 Zuschauern für die Hessen in der 57. Minute zum 1:1-Ausgleich. Fortuna Düsseldorf war in der 36. Minute durch ein Tor von Rouwen Hennings, ebenfalls per Kopf, in Führung gegangen. Der Portugiese Goncalo Paciencia besorgte durch seinen späten Treffer in der 86. Minute den zweiten Saisonsieg der Eintracht - mit dem die Mannschaft von Trainer Adi Hütter in der Tabelle auf Platz sieben vorrückte. Die Fortuna rutschte ab auf Rang 12.