Ribéry-Wechsel zu Eintracht Frankfurt? Klub-Sprecher dementiert Gerüchte um Bayern-Legende

Doch kein neues Engagement in der Bundesliga. Eintracht Frankfurt hat nach eigenen Angaben kein Interesse an einer Verpflichtung von Bayern-Legende Franck Ribéry. Wie Jan Strasheim, Leiter Medien und Kommunikation, am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, beschäftige sich der Klub "nicht mit einer Verpflichtung von Franck Ribéry".