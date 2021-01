Stürmer-Suche bis Abraham-Nachfolge: Boss Bobic gibt Einblick in Planungen der Eintracht

Fredi Bobic lässt sich bei der Suche nach einem neuen Stürmer nicht in die Karten schauen. "Irgendeiner wird schon dabei sein, der in den Medien gehandelt wird", sagte der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt am Sonntag im Sport1-"Doppelpass". An Heiligabend hatte Routinier Bas Dost den hessischen Bundesligisten in Richtung FC Brügge verlassen. Den Verkauf des 31 Jahre alten Niederländers hat Bobic auch als Folge der Corona-Krise bezeichnet. "Das hat schon eine Rolle gespielt", bestätigte der Ex-Profi.

