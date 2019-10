Fredi Bobic von Eintracht-Fans nach Ausschreitungen in Portugal enttäuscht: "Das passt nicht"

Sportlich ist Eintracht Frankfurt nach dem knappen 1:0 (1:0)-Sieg im zweiten Europa-League-Gruppenspiel bei Vitoria Guimaraes wieder auf Kurs. Doch einige Fans des hessischen Bundesligisten haben vor der Partie in Portugal wieder für Ärger gesorgt . Ein Teil der rund 3000 mitgereisten Frankfurter ließen sich von den heimischen Fans provozieren. Anhänger beider Mannschaften bewarfen sich kurz vor dem Anpfiff der Partie am Donnerstagabend gegenseitig mit Sitzschalen. Die Polizei räumte daraufhin einen Frankfurter Fanblock.

Bobic: "Bilder waren nicht schön"

Nach dem Spiel zeigte sich Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic verärgert und enttäuscht über die Szenen. "Die Bilder waren nicht schön. Fliegende Sitze - das passt nicht", sagte Bobic beim TV-Sender Nitro. "Das wirft kein gutes Licht auf uns." Die Hessen spielen schon seit letzter Saison unter Bewährung und waren erst unlängst von der UEFA wegen der Vorfälle im Playoff-Rückspiel gegen Racing Straßburg zu einer Geldstrafe in Höhe von 58.000 Euro und der Sperrung eines Blocks auf der Haupttribüne beim nächsten Gruppen-Heimspiel gegen Standard Lüttich verurteilt worden.

Bobic kritisiert Organisation: "Kein Pufferblock"

Bobic kritisierte aber auch die Organisation im Stadion von Guimaraes. "Es war kein Pufferblock da, das hat mich gewundert. Es kamen Massen in die Nähe unseres Blocks, dann ging es los" , meinte er. Der 47-Jährige stellte sich gleichzeitig schützend hinter den friedlichen Teil der Frankfurter Fans . "Ein großer Teil unserer Fans freut sich, mit uns reisen zu dürfen. Es gibt immer eine kleine Gruppierung, die sich schwer tun, wenn sie provoziert werden", betonte Bobic.

Ob es nun zu weiteren Strafen für die Eintracht kommen wird, ist ungewiss. Bobic erklärte am Donnerstagabend: "So kurz nach dem Spiel wurde noch nichts entschieden." Neben höheren Geldstrafen und weiteren Teilausschlüssen könnten Frankfurt auch Zuschauerverbote für Auswärtsspiele in der Europa League drohen.