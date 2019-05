Bundesliga im Liveticker: Eintracht Frankfurt trifft auf den FSV Mainz 05

Die Tränen sind getrocknet, der Blick geht nach vorn: Nach dem bitteren Aus im Halbfinale der Europa League will Eintracht Frankfurt mit einem Sieg gegen den FSV Mainz 05 seine Chance auf die erstmalige Teilnahme an der Champions League wahren. "Es ist unser Traum, das zu schaffen", sagte Sportvorstand Fredi Bobic vor dem Rhein-Main-Derby der Fußball-Bundesliga an diesem Sonntag (18 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!).

Eintracht-Trainer Adi Hütter war nach dem unglücklichen Scheitern im Elfmeterschießen beim FC Chelsea vor allem als Psychologe gefordert. "Wir müssen die Köpfe wieder nach oben bringen", sagte der 49-Jährige. Doch auch körperlich haben die 120 Minuten an der Stamford Bridge ihre Spuren hinterlassen.