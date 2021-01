Eintracht Frankfurt gegen Hertha BSC live im TV und Online-Stream sehen

Eine Wohnung in Berlin müsste sich Fredi Bobic nicht erst suchen, und auch eine Vorstellungsrunde bei Hertha BSC wäre kaum notwendig. Zwar besitzt der Sport-Vorstand bei Eintracht Frankfurt derzeit noch einen gültigen Vertrag bis Ende Juni 2023, Spekulationen um einen Wechsel zum Hauptstadtclub als Nachfolger des geschassten Sport-Geschäftsführers Michael Preetz halten sich aber. "Davon weiß ich nichts", antwortete Bobic der Bild-Zeitung (Donnerstag) jedoch noch auf die Frage, ob er davon Kenntnis habe, dass sein Name auf einer angeblichen Liste von Kandidaten ganz weit oben stehen soll. Anzeige

Den persönlichen Austausch könnte es schon am Samstag (15.30 Uhr/Sky) geben, wenn Hertha bei der Rückkehr von Trainer Pal Dardai bei der Eintracht antritt. Sowohl mit Dardai als auch mit Herthas Sportdirektor Arne Friedrich stand Bobic in seiner Profi-Zeit im Dress der Berliner auf dem Platz. Zwischen 2003 und 2005 absolvierte er 61 Spiele für Hertha, er ist Vereinsmitglied, und seine Familie lebt in der Hauptstadt. Auch Herthas neuen starken Mann, Carsten Schmidt, kennt Bobic aus der gemeinsamen Zeit beim TV-Sender Premiere bestens.

"Ich habe das auch nur aus den Medien erfahren. Fredi ist nicht auf mich zugekommen, hat mich umarmt und gesagt: Du, ich verlasse die Eintracht", sagte Frankfurts Trainer Adi Hütter am Donnerstag: "Vielleicht passt es zu dem Spiel, dass wieder irgendwelche Spekulationen da sind." Den Österreicher überraschte es nicht, dass andere Clubs womöglich an Bobic interessiert sind. "Er macht einen super Job", sagte Hütter. Ob der 49 Jahre alte Bobic wechseln will, bleibt offen. Für Hertha geht es unter Dardai, der am Montag auf Bruno Labbadia folgte, nun zunächst darum, das Team zu stabilisieren.

"Wenn ich meine Mannschaft sehe, dann sind alle motiviert. Das sehe ich in den Augen", sagte der Ungar Dardai bei einer Medienrunde: "Ich bin sehr zufrieden. Alles, was ich gehört und gelesen habe, kann ich nicht bestätigen." Im Training hätten seine Profis alles gegeben. Seine Aufgabe sei es auch gewesen, nach der bislang so enttäuschenden Saison erstmal "Stress und Hemmungen" zu lösen. Das sei gelungen.

