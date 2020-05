Eintracht-Profi Gelson Fernandes verkündet Karriere-Ende: "Es war eine lange Reise"

Gelson Fernandes verabschiedet sich nach der laufenden Bundesliga-Saison von der Fußballbühne. Der 33 Jahre alte Schweizer, der seit 2017 für Eintracht Frankfurt spielt, beendet seine Profi-Karriere im Sommer nach 17 Jahren. Das verkündete Fernandes am Donnerstag in einem Video, das der hessische Bundesligist in den sozialen Medien veröffentlicht hat. "Ich habe eine schwierige Entscheidung treffen müssen. Aber ich habe mich dazu entschieden aufzuhören, weil ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt" , sagt der Mittelfeldspieler der SGE.

Doch nach der Saison ist dann Schluss für Fernandes. Er spielte in seiner Karriere unter anderem in der Premier League bei Manchester City und Leicester City, in der Ligue 1 bei AS St. Etienne und Stade Rennes, in der Serie A bei Chievo Verona und Udinese Calcio sowie in der Bundesliga vor seiner Zeit in Frankfurt bereits von 2013 bis 2014 beim SC Freiburg. "Es war eine lange Reise durch Europa", betont Fernandes. Mit der Eintracht gewann er 2018 den DFB-Pokal - sein Karriere-Highlight.