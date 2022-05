Traditionsduell im Europa-League-Finale: Was Eintracht Frankfurt und die Glasgow Rangers verbindet 

Mehr als 40.000 Fans aus Frankfurt und bis zu 80.000 Anhänger aus Glasgow werden am kommenden Mittwoch in Sevilla erwartet. Rund um das Europa-League-Finale (21 Uhr, RTL) könnte sich ein Fußballfest abspielen, das in der andalusischen Stadt jedes zuvor bekannte Ausmaß übertrifft. Rund 40.000 Zuschauer haben ein begehrtes Ticket für das Estadio Ramón Sánchez Pizjuán des FC Sevilla (viermaliger Titelgewinner seit Umbenennung des Wettbewerbs) ergattert. Zehntausende Fans der Eintracht und der Rangers feiern also vor Ort beim Public Viewing oder in den Kneipen der Stadt.

