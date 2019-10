Blitz-Doppelpack von Paciencia! Eintracht Frankfurt mit schneller Führung gegen Bayer Leverkusen

Der erste Schuss hat direkt gesessen! Zum Auftakt des 8. Spieltags der Bundesliga hat Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen ( hier im LIVETICKER ) schon nach vier Minuten die Führung erzielt. Auf der rechten Außenbahn kommt Verteidiger Danny da Costa unbedrängt an den Ball. Mit einem sehenswerten Steilpass in die Spitze bedient er den Portugiesen Goncalo Pacienca. Der bleibt vor dem ehemaligen Frankfurt-Keeper Lukas Hradecky eiskalt und sorgt für das 1:0.

Die Eintracht versucht schnell, die 1:6-Pleite gegen Leverkusen aus der vergangenen Rückrunde wettzumachen. Nach der „bittersten Klatsche“, so Adi Hütter, in der vergangenen Saison will Frankfurt Revanche nehmen. Hütter versprach daher vor der Partie bereits, seine Mannschaft offensiv auszurichten: „Wir werden sicher nicht nur Beton anrühren. Wir spielen zuhause, wollen Leverkusen Paroli bieten.“

Fjörtoft, Okocha, Boateng & Co. - 25 ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt und was aus ihnen wurde. ©

Paciencia legt mit Elfmeter nach

Das demonstriert Frankfurt auch in der 17. Minute. Filip Kostic setzt sich im Strafraum durch, Paciencia zieht nach einem Pass in den Rückraum ab - und Leverkusens Verteidiger Aleksandar Dragovic pariert im Stile eines Torwarts, was einen Elfmeter zur Folge hat. Paciencia nimmt sich den Ball und lässt Hradecky auch aus elf Metern schlecht aussehen. Es steht 2:0 - die offensive Ausrichtung der SGE macht sich direkt bezahlt.

Dabei muss die Hütter-Truppe sogar auf einen wichtigen Angreifer verzichten. André Silva teilte am Freitag selbst auf Twitter mit: „Leider kann ich wegen eines Problems mit meinem Fuß nicht spielen heute." Für Silva spielt der Niederländer Bas Dost in der Sturmspitze. Während der Partie verletzte sich außerdem noch Almamy Touré. Der Abwehrspieler zog sich in der ersten Spielhälfte eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu uns musste nach 30 Minuten ausgewechselt werden. Ob der 23 Jahre alte französische U21-Nationalspieler in den kommenden Partien der Hessen pausieren muss, war zunächst unklar.