Eintracht Frankfurt hadert mit Aus in der Europa League - Bobic: "Hätten das perfekte Spiel gebraucht"

„Wir hätten in der Anfangsphase ein Tor erzielen müssen, um den Gegner zu verunsichern und umgekehrt noch mehr Selbstvertrauen zu bekommen“, meinte Eintracht-Cheftrainer Adi Hütter . „Insgesamt sind wir natürlich enttäuscht, dass wir ausgeschieden sind.“ Der Österreicher hatte den Bundesligisten in der vergangenen Saison bis ins Halbfinale der Europa League geführt. Nun sind die Hessen in der kommenden Spielzeit nur Zuschauer. Nur der Finalsieg hätte den Frankfurtern ein Europa-Ticket beschert - das zur Champions League.

Seine Hoffnung, dass die Basler nach anstrengender Schweizer Meisterschaft, die am Montag endete, müde sein würden und für die Frankfurter die Frische ein Vorteil wäre, erfüllte sich nicht. Die Eidgenossen zeigten sich agil und hatten noch mehr Chancen als die zum 1:0 durch Fabian Frei in der 88. Minute. Der FC Basel wird nun vom 10. bis 21. August bei der Finalrunde in Nordrhein-Westfalen dabei sein. Möglicherweise nicht lange: Am 11. August sind die starken Ukrainer von Schachtjor Donezk, die den VfL Wolfsburg mit einem 3:0 am Mittwoch rauswarfen, in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen der nächste Gegner im Viertelfinale.