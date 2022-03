"Nicht in Ehrfurcht erstarren": Eintracht Frankfurt fiebert nach Hammer-Los Duell mit FC Barcelona entgegen

Eintracht Frankfurt erwischt es im Viertelfinale der Europa League knüppeldick. Auf einen von zwei noch im Wettbewerb verbliebenen deutschen Vertretern wartet mit dem FC Barcelona in der Runde der letzten Acht das Hammerlos. Am 7. April steigt damit der nächste Festtag für die Hessen, wenn Barça im Hinspiel mit Stars wie Gerard Pique, Jordi Alba, Sergio Busquets, Pedri, Pierre-Emerick Aubameyang und Ferran Torres sowie Nationaltorwart Marc-André ter Stegen in der Frankfurter Arena gastiert. Anzeige

Denn statt mit Blick auf die Mammutaufgabe Trübsal zu blasen, herrschte Begeisterung im Lager der SGE. "Das ist einer der größten und schillerndsten Namen im europäischen Klub-Fußball. Wir freuen uns riesig über dieses Los", sagte Glasner am Freitag nach der Auslosung in der UEFA-Zentrale in Nyon. "Die Mannschaft und die Stadt haben sich diesen attraktiven Gegner verdient."

Ein Europa-Duell zwischen Frankfurt und RB Leipzig, das auf Leverkusen-Bezwinger Atalanta Bergamo trifft, könnte es indes erst im Endspiel am 18. Mai in Sevilla geben. Im Halbfinale bekäme es Leipzig bei einem Weiterkommen mit dem Sieger des Duells zwischen Braga und BVB-Bezwinger Glasgow Rangers zu tun, die Eintracht würde entweder auf West Ham United oder Olympique Lyon treffen. "Mit Barcelona ist es noch nicht vorbei. Es ist wichtig, dass wir jetzt nicht in Ehrfurcht erstarren, sondern die Herausforderung annehmen und uns zutrauen, die Runde zu überstehen", sagte Glasner. Sportvorstand Markus Krösche bekräftigte das Ziel: "Wir wollen weiterkommen."