Wahnsinn bei Eintracht Frankfurt: Benfica-Heimspiel ausverkauft - in drei Stunden!

"Alle Blind Date Pässe, die für die komplette K.o.-Runde bis hin zu einem möglichen Halbfinale angeboten wurden, sind vergriffen", bestätigten die Frankfurter in einer Mitteilung. Somit sind gegen den 36-maligen portugiesischen Meister keine Tickets mehr verfügbar. Davon ausgenommen sind vorbehaltene Kontingente, etwa für die Auswärtsmannschaft. Trainer Adi Hütter nahm die nächste hochattraktive Reise mit einem kurzen Nicken zur Kenntnis, später sagte er: „Es ist ein tolles Los, ein großer Name im europäischen Fußball. Die Reise geht weiter, ich freue mich über das Los.“

Das sind die Vertragslaufzeiten der Eintracht-Profis Rebic, Trapp & Co. - Wie lange die wichtigsten Eintracht-Profis noch in Frankfurt unter Vertrag stehen, haben wir für Euch in der Galerie zusammengestellt. ©

Anzeige

Im Halbfinale könnte es für die SGE gegen den FC Chelsea gehen

Vorstandsmitglied Axel Hellmann schwärmte am UEFA-Sitz in Nyon: „Lissabon ist ein starkes Team, ein großer Klub und eine tolle Stadt. Wir freuen uns über dieses grandiose Los. In vielerlei Hinsicht eine tolle Sache!“ Und falls der Weg in der Runde der letzten Acht noch nicht beendet sein sollte, könnte im Halbfinale das nächste Traumlos warten: Der FC Chelsea um Nationalspieler Antonio Rüdiger muss sich zuvor aber gegen Außenseiter Slavia Prag durchsetzen.

Das Europa-Jahr der Eintracht gleicht einem modernen Fußball-Märchen. Vor drei Jahren wäre der Traditionsklub beinahe in die 2. Bundesliga abgestiegen, vor dieser Spielzeit wurde er nach den Abgängen von vier eminent wichtigen Stammspielern wieder in der unteren Tabellenhälfte gehandelt. „Das heute ist emotional etwas ganz Besonderes. Wir sind sehr schwer in die Saison gestartet und haben den Schalter dann umgelegt. Seitdem haben wir ziemlich viel Selbstvertrauen“, sagte Torhüter Kevin Trapp.

Dürfen Eintrachts Fans überhaupt nach Lissabon reisen?

Für das nächste Gastspiel am 11. April im Estádio da Luz hofft die Eintracht darauf, dass die Fanschar wieder mitreisen darf. Nach Vorfällen in Rom im Dezember hatte die UEFA den Verein mit einer Ausschlussstrafe für ein Auswärtsspiel auf Bewährung belegt. Nachdem in Mailand erneut Pyrotechnik gezündet und Leuchtraketen auf den Unterrang sowie nach Spielschluss auf den Rasen geworfen wurden, drohen der SGE erneut Sanktionen. „Es ist ein No-Go“, sagte Trapp zu den Zwischenfällen.

ANZEIGE: #GABFAF-Hoodie für 20 Euro! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.