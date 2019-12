Eintracht Frankfurt gegen Hertha BSC live im TV und Online-Stream sehen

Jürgen Klinsmann ist zurück auf der Trainerbank – und das in der Hauptstadt. Bisher noch ohne Ertrag, peilt er mit Hertha BSC seinen ersten Erfolg an, muss dazu mit seinen Schützlingen am Freitag (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) jedoch zu einer kniffligen Auswärtsaufgabe bei Eintracht Frankfurt.

Die Berliner haben insbesondere durch die Personalie Jürgen Klinsmann große Aufmerksamkeit erlangt. Die sportlichen Leistungen geben dazu allerdings nur wenig Anlass. Nach der Debüt-Pleite des ehemaligen Bundestrainers gegen den BVB (1:2) rutschte die Hertha auf Relegationsplatz 16 ab, ließ mit einer ordentlichen Spielanlage jedoch zumindest Hoffnung auf Besserung zurück. Auch Klinsmann zeigte sich zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft, fügte jedoch an: "Auf uns kommen bis Weihnachten sehr arbeitsreiche Wochen zu." Nun gilt es in Frankfurt die Negativserie von vier Pleiten in Folge zu beenden.

Abgesehen vom starken Europa-League-Auftritt beim FC Arsenal (2:1) gelang Eintracht Frankfurt in den zurückliegenden vier Wochen nur wenig. Die jüngsten drei Ligaspiele gegen Freiburg (0:1), Wolfsburg (0:2) und Mainz (1:2) gingen allesamt verloren. Die Konkurrenz um die internationalen Plätze eilt bei fünf Zählern Rückstand auf Platz sieben langsam aber sicher davon. Auch, weil der neue Angreifer André Silva laut Trainer Adi Hütter "ein bisschen in ein Formtief gefallen ist", blieb selbst die mit 22 Treffern aus 13 Liga-Partien erfolgreiche Offensive in den letzten Liga-Spielen ungewohnt blass. Gegen Hertha ruhen daher die Hoffnungen einmal mehr auf Goncalo Paciencia.

​50 ehemalige Hertha-Spieler – und was aus ihnen wurde.

