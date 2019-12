Klinsmann verpasst ersten Sieg: Rode rettet Eintracht Frankfurt Punkt gegen Hertha BSC

Hertha BSC hat trotz einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung den ersten Sieg unter dem neuen Trainer Jürgen Klinsmann verpasst. Eintracht Frankfurt dagegen gelang beim 2:2 (0:1) der erste Punktgewinn nach zuletzt drei Bundesliga-Niederlagen in Folge. Dodi Lukebakio (30. Minute) hatte die Gäste im ersten Durchgang überraschend in Führung geschossen, Marko Grujic (63.) erhöhte in Hälfte zwei. Martin Hinteregger (65.) konnte wenige Augenblicke nach dem 2:0 verkürzen. In einer spannenden Schlussphase gelang Sebastian Rode (86.) der hochverdiente Ausgleichstreffer für die zuletzt kriselnde SGE.