Eintracht-Hoffnung vor Viertelfinale gegen Lissabon: Hinteregger, Rode und Gacinovic dabei

Das gibt Eintracht Frankfurt viel Hoffnung: Im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League bei Benfica Lissabon am Donnerstag (21 Uhr, DAZN und RTL) kann Trainer Adi Hütter auf Abwehr-Ass Martin Hinteregger , Mittelfeld-Star Sebastian Rode und Offensiv-Star Mijat Gacinovic bauen. Das Trio, das im Bundesligaspiel am Samstag beim FC Schalke 04 (2:1) noch gefehlt hatte respektive mit Prellungen früh ausgewechselt wurde (Hinteregger), stand am Mittwochabend beim Abschlusstraining der SGE wieder auf dem Platz. Auch Sebastien Haller (Bauchmuskelzerrung) könnte noch eine Einsatzchance haben.

Bobic: "Kein Wettbewerb ohne Träume"

Auf dem Weg zum angestrebten Europa-League-Finale in Baku will sich der sowohl im Wettbewerb als auch in diesem Jahr noch ungeschlagene DFB-Pokalsieger auch vom portugiesischen Rekordmeister Benfica nicht aufhalten lassen. „Du brauchst keinen Wettbewerb zu spielen, wenn du keine Träume hast“, sagte Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic schon vor der Landung in der Kapitale am Tejo.

Zehn Spiele haben die Hessen in dieser Saison in Europa bestritten - keines ging verloren. Acht Siege und zwei Remis lautet die beeindruckende Bilanz des Bundesliga-Vierten, der in diesem Jahr in 15 Pflichtspielen ungeschlagen geblieben ist. „Die Serie hilft uns morgen nicht. Aber sie gibt uns natürlich Selbstvertrauen", betonte Hütter.

Zu den geschlagenen Teams gehörten Vorjahresfinalist Olympique Marseille, Lazio Rom sowie in der K.o.-Runde bisher die Champions-League-Absteiger Schachtjor Donezk und Inter Mailand. Nun soll gegen Benfica, das in der Gruppenphase der Königsklasse am FC Bayern und Ajax Amsterdam gescheitert war, der nächste Coup folgen.