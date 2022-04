Eintracht-Kapitän mit historischer Einordnung: Wie Rode das Duell mit dem FC Barcelona angeht

Eintracht Frankfurts Kapitän Sebastian Rode sieht die Duelle mit dem großen FC Barcelona als einen Höhepunkt der Vereinsgeschichte. "Die Partie gegen Barcelona ist auf jeden Fall eines der größten Spiele der Eintracht-Historie. Aber wir hatten auch andere große Spiele. Die Jungs, die vor drei Jahren an der Stamford Bridge gegen Chelsea dabei waren, schwärmen heute noch davon", sagte Rode in einem Sport1-Interview. Der hessische Bundesliga-Klub trifft am Donnerstag (21 Uhr, RTL) und am 14. April im Viertelfinale der Europa League auf die Katalanen. Die Vorfreude auf das Kracher-Duell sei laut Rode groß: "Wir spüren die Euphorie im gesamten Umfeld", erklärt er weiter.

