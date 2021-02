Kostic-Gala gegen Hoffenheim: Eintracht Frankfurt siegt und bleibt auf Champions-League-Kurs

Die SGE agierte vom Start weg mit dem Selbstbewusstsein der erfolgreichen Vorwochen. Für die Belohnung der forschen Spielweise sorgte Kostic noch in der Anfangsviertelstunde. Auf Vorlage von Amin Younes sprintete der 28 Jahre alte Kroate los, ließ der TSG-Abwehr keine Chance und versenkte den Ball mit einem platzierten Schuss am chancenlosen Hoffenheim-Keeper Oliver Baumann vorbei in die rechte Ecke. Damit bestätigte Kostic früh seine aufsteigende Form seit der Rückkehr seines Kumpels Luka Jovic. Die Leihgabe von Real Madrid saß allerdings auch im fünften Spiel und trotz drei Joker-Toren in den vier Spielen zunächst auf der Bank.