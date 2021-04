Frankfurt-Boss Holzer bestätigt Absage an Rangnick: Aufsichtsrats-Chef nach Gespräch "irritiert"

Ein "informeller Austausch" mit Ralf Rangnick am Mittwoch hat bei Eintracht Frankfurts Aufsichtsrats-Boss Philip Holzer nachträglich für Verstimmungen gesorgt. In einer Stellungnahme bestätigte der SGE-Boss, der in diesem Sommer sowohl Trainer Adi Hütter (wechselt zu Borussia Mönchengladbach) und Sportvorstand Fredi Bobic (ab Juni Geschäftsführer Sport bei Hertha BSC) ersetzen muss, ein Treffen mit Rangnick. Im Gespräch hätten beide Seiten jedoch "recht schnell gespürt, dass es unterschiedliche Auffassungen zur Ausrichtung und Entwicklung eines Traditionsklubs wie Eintracht Frankfurt gibt", teilte Holzer mit. Schon am Donnerstagabend hatte die Deutsche Presse-Agentur über die Absage an Rangnick berichtet.

