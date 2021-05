Kommentar zu Eintracht Frankfurt: Der Klartext von Klub-Boss Hellmann kommt zu spät

Es ist ein eindeutiges Zeichen, wenn der Boss seine leitenden Angestellten öffentlich für deren Aussagen kritisiert. Denn das bedeutet: Ich bin eindeutig nicht eurer Meinung, ich widerspreche deutlich - und ich bin fertig mit euch. Diesen Schritt hat Axel Hellmann, Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt, bewusst gewählt, um Trainer Adi Hütter und Sportvorstand Fredi Bobic unmissverständlich mitzuteilen, dass er ihnen die erhebliche Mitschuld für das Verpassen der Champions League gibt. Dabei hat Hellmann selbst einen Fehler begangen. Anzeige

Doch der Reihe nach. Vor rund einem Monat, kurz vor dem Spiel der Hessen gegen Borussia Mönchengladbach, bebte es in der Main-Metropole. Der Österreicher Hütter kündigte seinen Abschied im Sommer in Richtung des nächsten Gegners an. Wenig später machte Bobic seinen Abgang zu Hertha BSC nach der Saison öffentlich. Beide Personalien hatten sich seinerzeit schon eine Weile (im Fall Hütter) oder ziemlich lange (im Fall Bobic) als Gerücht gehalten. Da hatte die Eintracht gerade Borussia Dortmund besiegt und auch den Drittplatzierten VfL Wolfsburg - mit sieben Punkten Vorsprung auf den fünftplatzierten BVB schien die Königsklasse nah wie nie. Doch kaum war die Büchse der Pandora geöffnet, ging die historische Chance beispiellos dahin.

Es begann mit einer 0:4-Watschn beim neuen Hütter-Klub Gladbach und endete mit dem 3:4-Debakel beim sicheren Absteiger Schalke 04 als Tiefpunkt. Diese Niederlage war letztlich das Ende aller Träume. Führungsspieler Sebastian Rode zweifelte anschließend, wie es sein könne, dass ein abgeschlagener Tabellenletzter mit bis dato nur zwei Siegen die drei Punkte - zudem wegen Corona mit zahlreichen Talenten gespickt - mehr wollte als ein Team, das um seine einmalige Chance kämpft.

Der Fehler aber lag zuletzt nur geringfügig in der Leistung auf Schalke - diese war nur eine Konsequenz aus fehlendem Handeln. Vorstandschef Hellmann verpasste den Impuls zur rechten Zeit. So gut Hütter und Bobic in Frankfurt gearbeitet haben, so schwach war ihre Ankündigung in der wichtigsten Saison-Phase. Daraufhin hätte der Eintracht-Obere, der seit Kindestagen Mitglied des Vereins ist und diesen in- und auswendig kennt, mit harter Hand regieren müssen - statt nun nur zu reagieren. Gemeinsam mit dem Aufsichtsrat hätte die Trennung von Bobic beschlossen werden müssen. Sportdirektor Bruno Hübner, der im Sommer sein Amt im Guten niederlegt, stand interimsweise bereit. Und für das Amt als Kurzzeit-Coach gab es genug Optionen.