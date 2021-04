Schattenmann fürs Machtvakuum: Das spricht bei Eintracht Frankfurt jetzt für Ralf Rangnick

Ralf Rangnick ist in den vergangenen Monaten für nahezu jedes Amt gehandelt worden, das im deutschen Fußball frei wurde. Doch selten passte ein Gedankenspiel über die Rückkehr des 62-Jährigen so gut wie jetzt mit Eintracht Frankfurt: Extrem ehrgeiziger Fußball-Professor strebt anspruchsvolle Aufgabe mit Gestaltungsfreiraum an und Champions-League-Klub in spe sucht gleichzeitig Trainer, Sportdirektor und Sportvorstand. Gesucht, gefunden? So einfach ist es nicht, auch wenn der Transfer nach der am Mittwoch offiziell verkündeten Trennung von Fredi Bobic erst recht logisch klingt.

Laut Bild soll es am Donnerstag zu einem ersten Treffen zwischen den Hessen und Rangnick kommen. Der gewiefte und eloquente Trainerroutinier, der bereits Leipzig, Schalke, Hoffenheim, Hannover und Stuttgart trainierte, wurde von Sky schon als "Wunschlösung" der Eintracht für die Nachfolge von Adi Hütter tituliert, als diese Rangnick und dessen Management noch gar nicht kontaktiert hatte. Klar ist: Nach Hütter (geht nach Gladbach) und Sportdirektor Bruno Hübner (hört auf) geht nun auch Bobic. Ihn zieht es zu Hertha BSC, wie der Hauptstadtklub am Mittwochabend bekannt gab. "Fredi Bobic hat großen Anteil an einer zuletzt sportlich und wirtschaftlich erfolgreichen Eintracht-Zeit", lobte Frankfurts Aufsichtsratschef Philip Holzer.