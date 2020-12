Eintracht-Trainer Hütter: Dost-Abgang negative "Weihnachtsüberraschung" – Nachfolger soll kommen

Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter ist von dem Wechsel von Stürmer Bas Dost zum belgischen Erstligisten FC Brügge unerwartet getroffen worden. „Das war keine schöne Weihnachtsüberraschung“, sagte der Österreicher am Donnerstag. „Sportlich ist das ein Verlust.“ Im Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wird ihm nun in André Silva nur ein gelernter Stürmer zur Verfügung stehen. Der junge Angreifer Ragnar Ache ist nach einer Verletzung noch nicht fit.

Anzeige