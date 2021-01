Eintracht-Trainer Adi Hütter gibt Transfer-Update bei Bayern-Talent Joshua Zirkzee - Wird Rot-Sperre zum Problem?

Eintracht Frankfurt bevorzugt bei der angestrebten Verpflichtung eines neuen Stürmers eine Ausleihe. Und dabei spielt immer wieder der Name Joshua Zirkzee eine Rolle. Der Angreifer des FC Bayern steht seit mehreren Woche auf der Wunschliste der Bundesliga-Klubs aus Hessen. "Ein sehr talentierter Spieler, den wir interessant finden", sagte Eintracht-Sportchef Fredi Bobic zuletzt im Sport1-"Doppelpass". Und auch Trainer Hütter bestätigte vor dem DFB-Pokal-Spiel am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) in Leverkusen das Interesse am 19 Jahre alten Angreifer.

