Frankfurt-Torschütze Stefan Ilsanker nach Doppelpack in Bremen: "Das Ketchupflaschen-Prinzip"

86 Bundesliga-Spiele lang war Stefan Ilsanker leer ausgegangen - am Mittwochabend durfte der Profi von Eintracht Frankfurt im Nachholspiel bei Werder Bremen (3:0) dann gleich doppelt jubeln. Im Weserstadion erzielte Ilsanker, der von Eintracht-Trainer Adi Hütter lediglich als Joker in die Partie gebracht worden war, seine ersten beiden Bundesliga-Tore überhaupt.

Insbesondere der Debüt-Treffer, den der Österreicher nur 19 Sekunden nach seiner Hereinnahme bei einem Eckstoß in der 81. Minute erzielt hatte, brachte Ilsanker am Sky-Mikrofon nach dem Abpfiff zum Schmunzeln. "Bei meiner Torgefährlichkeit die letzten Jahre haben sie wahrscheinlich gedacht, den lassen wir mal alleine stehen", sagte er über das nachlässige Abwehrverhalten der Bremer - und über seine neu entdeckte Treffsicherheit: "Ich glaube, das ist das Ketchupflaschen-Prinzip: Lange kommt gar nix, dann kommt gleich alles auf einmal." In der Schlussminute war Ilsanker nach Vorlage von Jonathan de Guzman per Kopf erneut zur Stelle.