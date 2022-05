Eintracht Frankfurt in der Einzelkritik: Trapp und Rode ragen bei Europa-League-Triumph heraus

Eintracht Frankfurt hat 42 Jahre nach dem Gewinn des UEFA-Pokals den zweiten internationalen Titel der Vereinsgeschichte geholt. Der Bundesligist triumphierte im Finale der Europa League am Mittwochabend in Sevilla mit 6:5 (1:1, 1:1, 0:0) nach Elfmeterschießen gegen die Glasgow Rangers. Die Hessen spielen damit kommende Saison erstmals in der Champions League. Nationaltorwart Kevin Trapp hielt im Elfmeterschießen gegen Aaron Ramsey, Rafael Borré traf den entscheidenden Versuch. In der regulären Spielzeit hatte Borré (69.) bereits die Führung der Schotten durch Joe Aribo (57.) ausgeglichen. Anzeige

Kapitän Sebastian Rode, der seit der 5. Minute aufgrund einer Kopfverletzung mit einem Turban spielte, stach bei der Eintracht als Kämpfer und Läufer in der Mittelfeldzentrale heraus. Auch Keeper Trapp war bis zum Ende ein starker Rückhalt – rückte zudem im Elfmeterschießen in den Fokus. Wer konnte dem Spiel der Hessen noch seinen Stempel aufdrücken? Wer fiel leistungstechnisch ab? RND-Redakteur Roman Gerth war vor Ort und hat die SGE-Profis für den SPORTBUZZER in Noten bewertet.