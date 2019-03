Vor Rückspiel gegen Frankfurt: Inter-Trainer kritisiert Sperre für Hütter - "Eine Schande"

Inter Mailands Trainer Luciano Spalletti kann die Sperre für seinen Kollegen Adi Hütter vor dem Europa-League-Spiel gegen Eintracht Frankfurt nicht nachvollziehen. „Es ist eine Schande. Ich habe unvergessliche Erinnerungen an Spiele, bei denen ich auf europäischer Bühne dabei war. Das wird ihm ähnlich gehen. Die fairste Sache wäre, wenn alle guten Spieler und die Trainer morgen Abend dabei sein könnten“, sagte Spalletti am Mittwoch in Mailand. Am Donnerstag (21 Uhr/RTL und DAZN) wird Hütter, der für einen Tritt gegen eine Wasserflasche gesperrt wurde, im San Siro von seinem Assistenten und Vertrauten Christian Peitinger ersetzt.